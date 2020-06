PRODERAM 2020 concretiza hoje quarto adiantamento

Ao longo do dia de hoje será efectuado o quarto adiantamento aos projectos cofinanciados através do PRODERAM 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira), no âmbito das medidas mitigadoras da pandemia COVID-19 aprovadas pelo Governo Regional da Madeira.

Este novo adiantamento, no valor de 221.000 euros, é efectuado de modo complementar aos normais pagamentos mensais de apoio e beneficiará 14 promotores, incidindo sobre as despesas comprovadas e incluídas nos pedidos de pagamento submetidos junto do organismo pagador, o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP) - e dos Grupos de Ação Local da Região – ADRAMA e ACAPORAMA.

Esta medida insere-se num conjunto de acções levadas a efeito pelo executivo madeirense, em resposta aos efeitos da pandemia covid-19, visando facilitar a gestão dos projectos PRODERAM 2020, aumentando a liquidez das explorações envolvidas e promotores destes projectos, a flexibilização de prazos e metas de execução e a possibilidade de um maior fracionamento da respectiva despesa com o incremento do número de pedidos de pagamento.

A maioria das candidaturas agora envolvidas são promovidas no âmbito do apoio ao investimento nas explorações agrícolas, mas também da iniciativa LEADER, da reposição do potencial produtivo decorrente das intempéries de fevereiro e março de 2018 e prevenção da floresta contra incêndios florestais.

No total dos quatro adiantamentos efectuados até à data, esta medida traduziu-se já em 4 milhões de euros antecipados.