Primeiro grupo de infectados chega ao hotel no Cabo Girão

O primeiro grupo dos 22 infectados que permaneciam até esta quarta-feira a recuperar, no complexo habitacional Nova Cidade, em Câmara de Lobos, acabou de chegar ao Cabo Girão. Sem transpor a cerca sanitária em vigor na freguesia, estas pessoas estão a ser encaminhadas para esta unidade hoteleira, sendo que se notou um ligeiro atraso relativamente aos horários divulgados pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, na habitual conferência de imprensa de actualização do boletim epidemiológico da covid-19, na Região.

“Essa estrutura foi escolhida pelas suas características, por estar um pouco afastada, por estar isolada, por poder ser melhor confinada”, esclareceu o governante indicando que a saída destas pessoas para o Cabo Girão iria ser efectuada “pelas 19h30, 19h50 e 20 horas, por várias viaturas”.

Ainda segundo as palavras do secretário, as autoridades de saúde vão agora “acompanhar diariamente” e verificar “se irá existir alguma alteração na evolução dos sintomas e da temperatura destes doentes”.