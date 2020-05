Previsões apontam para uma pequena descida da temperatura na Madeira

O IPMA prevê hoje para a Madeira períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da manhã.

O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

Está prevista uma pequena descida da temperatura, sendo que a máxima será de 23ºC e a mínima 17ºC.

Para o Funchal, a previsão é de períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da manhã.

O vento será fraco.

Haverá uma pequena descida da temperatura.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa Sul as ondas serão do quadrante sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 21/22ºC.