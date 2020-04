Presidente da Junta de Câmara de Lobos exige testes de despiste à população da freguesia

No dia em que foram anunciados 16 novos casos de infecção no concelho de Câmara de Lobos, o presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, exige ao Instituto de Administração da Saúde que avance com uma testagem massiva aos cidadãos que residem na baixa daquela freguesia.

“É uma pretensão que entendo ser necessária para garantir a segurança da população”, disse ao DIÁRIO, lembrando que foi o aparecimento de um foco de contágio no centro da cidade que obrigou à imposição de uma cerca sanitária, em vigor desde as 00 horas de hoje, 19 de Abril.