O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco e o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, vão estar esta terça-feira na Região.

Nesta visita vão reunir com o vice-presidente do Governo Regional e com o Secretário Regional de Economia e com a Presidente do Conselho de Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, para abordar questões relacionadas com o sector do táxi.