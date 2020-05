Presidente da Câmara do Porto Santo saúda regresso da Binter mas critica horário dos voos

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, manifestou-se, esta tarde, “muito satisfeito” com o retomar das ligações aéreas pela Binter a partir de segunda-feira, mas alertou que o horário do último voo do dia a partir da Madeira “não serve” nem à companhia espanhola nem aos portossantenses.

Em declarações à Rádio Praia, o autarca referiu que a “retoma da Binter é muito importante uma vez que vai dinamizar a nossa economia, que neste momento está pouco a pouco a se recuperar e dá oportunidade às pessoas de Porto Santo de fazer as viagens que tinham para a Madeira para consultas médicas, tratamentos hospitalares, entre outros assuntos”. Neste sentido, congratulou-se com os esforços feitos pelo Governo Regional junto da companhia aárea e do Governo central para o restabelecimento das ligações.

No entanto, Idalino Vasconcelos observou que “o horário [dos voos previstos] não é o melhor para o Porto Santo”, em especial o do último voo do dia no sentido Madeira-Porto Santo. “Foi difícil conseguir que o voo se realizasse às 18h00 entre Funchal e Poto Santo (era antes às 17h00), agora vêm reduzir para as 16h55. Eu julgo que este horário não serve nem à Binter e muito menos aos portossantenses porque ninguém vai conseguir estar a horas para fazer a ligação entre o Funchal e o Porto Santo”, explicou o presidente da autarquia.

De qualquer forma, Idalino Vasconcelos acredita que a decisão do Governo Regional de aplicar o subsídio de mobilidade tanto para as viagens marítimas como para as áreas vai ser muito importante para atrair turistas madeirenses à ilha dourada nos próximos meses e dinamizar a economia local.