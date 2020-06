O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) expressou, este domingo, o seu pesar pela morte de Cristiano de Freitas, falecido na passada sexta-feira.

Conforme noticia o DIÁRIO na sua edição impressa deste domingo, este madeirense, formado em Direito, foi director-geral do Turismo de Portugal.

Além de ter desenvolvido uma “obra notável” no Turismo em Portugal, diz José Manuel Rodrigues que “a Região e o país perdem uma referência do pioneirismo do Turismo nacional e um homem solidário”.

“À família as sentidas condolências do Parlamento da Região Autónoma”, refere o presidente do parlamento.

José Manuel Rodrigues expressou também o seu pesar pela morte da artista plástica Ângela Costa.

“A madeirense com exposições e obras em Portugal e no estrangeiro, mostrou o seu talento nas áreas da gravura e mais tarde no audiovisual. A Cultura da Região e do país perdem uma referência de criatividade no domínio das artes plásticas”, afirma o presidente da ALM.

“À família as sentidas condolências do Parlamento da Região Autónoma”, escreve Rodrigues.