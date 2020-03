Presidências Abertas da CMF na EB1/PE da Cruz de Carvalho

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote “O Funchal Que Nos Une”, visitaram a EB1/PE da Cruz de Carvalho, na freguesia de São Pedro, onde o Executivo Municipal ficou a conhecer um projeto interativo apoiado pela Junta de Freguesia, que assenta em 6 painéis e quadros interativos e 20 tablets.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “o excelente exemplo da aplicação dos acordos de execução entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, neste caso, no domínio da Educação. As verbas transferidas permitiram, neste caso, apoiar um projeto de indiscutível valor pedagógico e didático, disponibilizando à comunidade escolar um conjunto de equipamentos tecnológicos passíveis de serem usados de forma complementar, em contexto de sala de aula. A utilização destes equipamentos visa a pesquisa de informação, a realização de atividades de consolidação de conhecimentos e a realização de atividades de avaliação formativa, e os professores recorrem a eles sempre que se justifica.”

O Presidente também abordou, na ocasião, as emblemáticas medidas promovidas pelo Executivo Municipal ao longo dos últimos anos no campo da Educação, como os manuais escolares gratuitos para o Ensino Básico e as bolsas universitárias para o Ensino Superior, acrescentando que “também neste caso, a tecnologia é cada vez mais uma dimensão indissociável do quotidiano escolar na realização de inúmeras tarefas. Estamos satisfeitos pelo facto da Junta de Freguesia de São Pedro ter viabilizado este projeto através do Orçamento Municipal e por, após cerca de 7 meses de implementação, a experiência estar a revelar-se um sucesso no que concerne à potenciação de aprendizagens significativas dos alunos.”