Praia Formosa - Poente, já tem vigilância a banhistas. Dois nadadores salvadores passam a assegurar vigilância diária entre as 10 e as 18h, pelo menos nesta fase de pré época balnear. Quando entrar oficialmente em vigor a época balnear o dispositivo deverá ser reforçado, nomeadamente com socorrista e o horário poderá também ser ajustado nas situações de pico de afluência de banhistas.