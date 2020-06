O Porto Santo continua em alta. Depois de a praia ter sido eleita pela European Best Destinations Organization (EBD), como uma das dez a visitar neste Verão a nível europeu, eis que o areal serve de pano de fundo da nova campanha da M&M’s Portugal.

“O Amarelo adora o verão, passear na praia e ver as vistas. É só uma sugestão se precisares de boa companhia”, lê-se na mensagem publicada, no Facebook, junto com a fotografia, onde aparece a praia do Porto Santo.