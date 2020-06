Porto Santo teve semana dourada e Idalino agradece aos madeirenses

Idalino Vasconcelos presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, ficou satisfeito com a grande afluência de madeirenses à ilha dourada durante esta última semana.

O autarca disse ao DIÁRIO que “foi sem sombra dúvidas uma semana em cheio”. “Eu andei pala ilha e pude observar que havia muitas pessoas, nos bares e restaurantes, nos cafés, e todos gozaram um bom pequeno período de ferias”, adiantou. Para o presidente foi muito “importante para a nossa economia”.

Mas nem todas as pessoas foram embora este domingo de regresso para o Funchal. Ainda ficaram alguns turistas, pois já estamos em Junho. Isso significa que algumas pessoas já começaram a fazer as suas férias, especialmente aquelas que têm casas no Porto Santo.

Idalino Vasconcelos disse ao DIARIO que o Porto Santo “continua de braços abertos para receber todos os turistas que queiram visitar-nos, e a nossa terra tem-se mostrado ao longo deste tempo de pandemia que é um destino seguro e limpo”.

A ilha dourada nesta última semana recebeu mais 3 mil pessoas. Regra geral, porto-santenses e madeirenses souberam comportar-se com regras higienização e protecção, utilizando máscaras e lavar as mãos com produtos apropriados.

Idalino Vasconcelos disse acerca deste assunto que “foi realmente notável o civismo das pessoas, para usar as regras pedidas para as questões de saúde publica, e notamos realmente uma preocupação por parte das pessoas em se proteger e proteger os outros”. Devido a um muito maior movimento na ilha dourada, nesta última semana, houve também uma maior procura do centro de saúde, com as urgências a serem mais acentuadas. No entanto, todos os profissionais de saúde, agora em maior número, estiveram sempre a responder bem, e sempre em prontidão.

No passado sábado houve uma reunião com secretário da Saúde, Pedro Ramos, IASAÚDE, SESARAM e toda a equipa do centro de saúde e também da protecção civil, para ultimar o que falta limar para preparar o Verão da melhor forma. É bom não esquecer que os voos nacionais e internacionais recomeçam no início de Julho e isso vai trazer mais turistas e as regras de controlo aeroportuárias vão ser muito mais rígidas por causa do Covid-19.