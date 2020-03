Com 140 quartos, o Hotel da Vila e a Estalagem da Ponta do Sol vão fechar já esta semana e até final do mês de Maio, confirmou o hoteleiro e administrador das duas unidades de referência do concelho da zona Oeste: “Se não existem clientes o que é que podemos fazer?”, reagiu à questão da hipótese dos hotéis encerrarem prematuramente a actividade devido ao estado de alerta e plano de contingência em vigor devido à pandemia do Covid-19.