Ponta do Sol activa Plano de Contingência a partir de segunda-feira

A Câmara Municipal da Ponta do Sol informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de Março, serão activadas as medidas de contenção ao vírus COVID-19, na sequência do Plano de Contingência interno aprovado esta quinta-feira e em conformidade com as orientações emanadas da Direcção Geral de Saúde e do IASAÚDE.

O referido plano designa assim:

1. O encerramento parcial do atendimento na Câmara Municipal da Ponta do Sol;

2. A suspensão do atendimento da presidente, à segunda-feira, até novas informações;

3. O condicionamento do acesso aos serviços, salvo assuntos de força maior, privilegiando o contacto telefónico (291 972 106) ou correio electrónico ([email protected]);

4. Enceramento permanente do Estádio e Biblioteca Municipal;

5. Suspensão de iniciativas organizadas e coorganizadas pela Câmara Municipal;

6. Cancelamento do festival ‘Aqui Acolá’, previsto para o mês de Maio;

7. Cancelamento de visitas de estudo e passeios com o transporte da Câmara, até novas informações.

A autarquia refere ainda que os munícipes que necessitem de tratar de algum assunto com os Serviços da Câmara ou falar com a presidente ou vice-presidente devem privilegiar o contacto telefónico (291 972 806), o e-mail [email protected] ou ainda o envio de mensagem privada no Facebook.