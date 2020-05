A afluência ao espaço florestal pela população para já mantém a toada de tranquilidade apesar de ter sido detetado pela fiscalização da Polícia Florestal a interdição a duas pessoas nas Funduras, em Machico, mas “respeitaram as indicações e voltaram para trás”, disse há instantes Manuel Filipe, presidente Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que ainda assim acrescentou não ter havido “nenhum incidente”.

Também no Porto Santo verificou-se “alguma afluência de pessoas ao Pico Castelo, mas respeitaram as indicações e voltaram para trás” tal como em Santana com afluência ao Pico das Pedras, com a presença de 6 viaturas, no entanto os condutores acataram as instruções e voltaram para trás.

São estas as Informações recolhidas junto do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que fez saber que em São Vicente/Jardim da Serra Calheta e Porto, Poiso, Ponta do Sol e Porto Moniz nada há registar.