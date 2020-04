A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa, através de um comunicado de imprensa, que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho do Porto Santo, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável, entre as 9 e as 15 horas do dia Abril, no sítio da Camacha.