A eurodeputada madeirense pelo PSD, que é também membro da Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar, foi nomeada relatora principal do Plano Estratégico para o Turismo, para os próximos anos.

Perspectivando já o futuro, no pós-Covid e na recuperação do Turismo, a Comissão de Transportes e Turismo elaborará um relatório com um Plano Estratégico plurianual para o Turismo, documento que definirá os pilares e os princípios da estratégia europeia para o sector.

Para a elaboração deste relatório Cláudia Monteiro de Aguiar considera “crucial ouvir todos os agentes, associações, confederações, empresários que trabalham no na indústria do Turismo e Viagens”, até porque, conforme sublinha, “a única forma de elaborar um documento estratégico, consistente e realista, é recebendo ‘inputs’ com as necessidades, os obstáculos, as limitações e que tipo de apoios fazem sentido”.

“Precisamos compreender onde e como quer o Turismo posicionar-se daqui a 5 anos”, vinca.

Neste sentido, a social-democrata tem já em curso o agendamento de um conjunto de audições a nível regional, nacional e europeu.

“Este plano tem de considerar várias realidades geográficas, económicas e sociais e, por isso, o objectivo é conseguir um conjunto de políticas orientadas para beneficiar os agentes do turismo mas, também, as populações locais. Precisamos de potenciar, de forma sustentada, o efeito multiplicador do turismo e temos um longo percurso pela frente” afirma Cláudia Monteiro de Aguiar.

“Em plena crise pandémica covid-19, as instituições europeias estão a definir uma resposta coordenada para apoiar, no imediato, os sectores mais afectados, nos vários Estados Membros”, destaca a eurodeputada, cujo Partido Popular Europeu (no qual se insere o Partido Social-Democrata) definiu precisamente como “prioridade” a “elaboração de um documento político estratégico para apoiar a Indústria de Viagens e Turismo”.

Cláudia Monteiro de Aguiar foi também designada pelo partido para a elaboração deste documento, que será entregue, nos próximos dias, a Ursula Van der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, de forma a integrar o pacote de medidas a apresentar a 13 de Maio.