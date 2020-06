Pingo Doce do Porto Santo celebra domingo primeiro aniversário com promoções

O Pingo Doce inaugurado há um ano na ilha do Porto Santo, celebra domingo, 28 de Junho, o seu primeiro aniversário, com prendas para os clientes. Além das várias promoções, a cadeia de supermercado prepara ofertas especiais e menus regionais diferenciadores no restaurante e cafetaria.

Inaugurada há um ano pelo presidente do Governo Regional da Madeira, a loja dotou a Ilha Dourada de uma superfície de retalho alimentar “moderna e actual, num espaço completamente novo, amplo e com muita luz natural, com soluções de conveniência, restauração e cafetaria, área de Bem-Estar com venda de medicamentos não sujeitos a receita médica e uma excelente garrafeira”, refere nota da empresa que tem actualmente uma equipa de 70 pessoas, o que representa um crescimento de emprego em comparação com o ano passado.

No sortido da loja destacam-se centenas de artigos regionais, de 80 produtores da Região Autónoma da Madeira, de várias categorias de frescos, confeitaria, bens essenciais e bebidas, entre outros.

A loja encontra-se aberta todos os dias, das 8h às 22 horas e, às sextas-feiras, das 8h às 23h.

Como em todas as lojas Pingo Doce, em ambas as lojas no Porto Santo foram reforçadas as medidas de higiene e segurança, no âmbito da campanha ‘Compras Seguras’.