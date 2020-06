PIB da Madeira atingiu os 4.890 milhões de euros em 2018

A conta da Região Autónoma da Madeira de 2018 foi hoje apresentada na Comissão de Economia e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira, pelo vice-presidente do Governo Regional.

Nesta audição, de cariz obrigatório e que antecede o debate da próxima terça-feira, Pedro Calado destacou que a Região tem entregado as suas contas no Tribunal de Contas “sempre no prazo legal” e que as recomendações deste órgão sobre a conta da Região “têm vindo a diminuir”.

Numa nota publicada no Facebook Oficial do Governo Regional, Calado referiu ainda que o PIB da Região, referente a 2018, atingiu um novo recorde com 4.890 milhões de euros, tendo aumentado o investimento público e diminuído o prazo médio de pagamentos, ao contrário do que sucede com as contas da República e dos Açores.