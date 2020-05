Pedro Ramos entregou Viatura de Comando Operacional Táctico aos bombeiros do Porto Santo

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, entregou hoje, 31 de Maio, uma Viatura de Comando Operacional Táctico - VCOT - ao corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

O governante disse que esta medida faz parte do programa do Governo Regional, sendo uma forma de as corporações de bombeiros da Madeira aumentarem a sua capacidade de resposta.

“Já entregámos 10 ambulâncias, 10 VETA e agora estes 10 VCOT, isso significa que estamos a dotar todas as nossas corporações de bombeiros da RAM, incluindo o Porto Santo, com meios para melhorar e aumentar a sua capacidade de resposta”, disse.

Pedro Ramos adiantou também que a verba do contrato-programa destinada aos bombeiros do Porto Santo passou de 90 mil para 180 mil euros. Um aumento registado também no número de bombeiros, que, segundo o secretário, passou de 15 para 30.

O governante disse ainda que a presença da EMIR no Porto Santo, na altura do Carnaval, permitiu a formação daquela corporação de bombeiros para a possibilidade de ser necessário fazer o transporte de doentes com covid-19 para o Funchal.

“Até nesse aspecto, a corporação já está preparada”, sublinhou.