Pedro Coelho visita unidade hoteleira no Cabo Girão e agradece apoio dos autarcas madeirenses

Acerca das muitas barreiras necessárias a delimitar a cerca sanitária nos inúmeros acessos de via pública, todos os Municípios da Madeira prontificaram-se em colaborar disponibilizado meios materiais para o efeito. Colaboração manifestada “desde a primeira hora por todos os presidentes de câmara” destaca o edil câmara lobense, Pedro Coelho, que agradece a todos os homólogos “sem excepção, a pronta disponibilidade manifestada”. O autarca do PSD regista que o momento “é de união e não de divisão, muito menos de interesses com cores partidárias”, sublinhou.

Pedro Coelho esteve esta manhã na unidade hoteleira do Cabo Girão onde estão alojados o grupo de cidadãos com domicílio no bairro social da Nova Cidade e que deram positivo no teste à Covida-19.