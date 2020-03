Pediatra sugere passeios na Natureza em alternativa às restrições aconselhadas

“Com abrupto das actividades escolares” decorrente da suspensão das aulas nas próximas duas semanas a que se juntam outras duas semanas de férias da Páscoa, para o pediatra Manuel Pedro Freitas “surge um vazio no dia-a-dia das crianças. Por esse facto é importante que esse fazer seja imediatamente colmatado na realidade de segunda a sexta-feira”, tendo em conta que o normal da actividade dos pais é centralizada no trabalho e o quotidiano das suas crianças na escola. Nas semanas normais restava o sábado e o domingo para estarem juntos.

Agora que estão quase obrigados ao ‘recolher obrigatório’, na opinião do também director do serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, “a primeira dificuldade com que os pais terão de se confrontar é com o dilema de por um lado mantê-los ocupados mas simultaneamente evitar que estejam em ambientes de actividades que os coloquem em risco de contagio com coronavírus e também limitarem o uso da tecnologia”, considera.

Lembra que “por razões óbvias” decorrente do plano de contingência motivado pela ameaça do novo coronavírus, pais e filhos “não podem ou não devem ir para os centros comerciais, para as piscinas, ou outros espaços fechados de diversão. Resta-lhes a imaginação dos pais”, considera.

Para ajudar a encontrar formas saudáveis de como ocupar os filhos com tanto tempo livre, Manuel Pedro sugere actividades práticas que podem ser realizadas em qualquer ambiente doméstico. Nomeadamente “redescobrir alguns jogos tradicionais, utilizar uma folha e papel e umas cores para fazer desenhos” e porque não também, “ajudar os pais nas tarefas domésticas”.

Na opinião do conceituado pediatra, as recomendações para que se evitam espaços públicos não significa necessariamente um ‘recolher obrigatório’. Para quem quiser ‘fugir ao isolamento’ diz que “fazer alguns passeios em descoberta das belezas da Natureza, desde que fugindo de concentração de pessoas” também é uma boa e saudável opção para quebrar a rotina cada vez mais restritiva.

Por outro lado, “como a utilização das novas tecnologias será impossível de deixar de parte no pacote de ocupação de tempos livres, tentar reduzir só ao mínimo”, aconselha. Nestes caso sugere também aos pais que tenham a preocupação de escolherem “temas de interesse e fazer com que tais momentos sejam partilhados por adultos e crianças”.

Por último mas não menos importante para ajudar a passar o tempo, o pediatra Manuel Pedro propõe “a leitura de livros e ler histórias”.