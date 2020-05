Paulo Neves diz que “recuperação do turismo da Madeira deve contar com o apoio da República”

O deputado do PSD-M, Paulo Neves, relembrou hoje a importância de o Governo da República apoiar a recuperação económica da Madeira nesta fase e, concretamente, do sector do turismo, um dos seus pilares estratégicos, através de todas as medidas excepcionais que forem definidas para o progressivo regresso à normalidade.

“Um destino que é de excelência e que em muito tem contribuído para a notoriedade do país não pode, nesta altura, ser esquecido ou ficar à margem da estratégia nacional e dos apoios que estão a ser preparados para que a recuperação do sector do turismo e é isso que os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República têm defendido e continuarão a defender, junto do Estado português”, disse.

Aquilo que defende é que a Madeira e o Porto Santo “não fiquem atrás nem fora do que for feito, no plano nacional, para a recuperação deste sector tão afectado pela pandemia”. Nessa lógica, entende que “o Governo da República tem de estar sensibilizado para garantir que a Região faça parte de todos e quaisquer planos e medidas que venham a ser aprovadas mas, também, para acolher as propostas concretas que, sendo úteis e viáveis, revertam a favor deste objectivo, como é o caso daquelas que temos vindo a apresentar”, aludindo, neste caso, à proposta que foi submetida, recentemente, ao Governo português, tendo em vista a suspensão temporária das taxas aeroportuárias que são praticadas nos aeroportos da Região.

Uma medida que, conforme destaca, “é justa, necessária e útil para que os aeroportos da Madeira e do Porto Santo reforcem a sua competitividade e tenham maior capacidade para reconquistar as companhias aéreas que operam para o nosso destino e para atrair novas companhias”.

Paulo Neves realçou ainda que esta solução não só corresponderia ao que as próprias companhias aéreas defendem, como permitiria que o destino não ficasse atrás de outros aeroportos concorrentes que já tornaram público a intenção de seguir esta opção de suspensão tarifária.

Paulo Neves disse também que, no respeitante à estratégia nacional para a recuperação da indústria turística, apela a que o Governo da República invista e aposte, de forma decisiva e a par da promoção externa, “no turismo interno, de modo a que os portugueses optem por visitar, este ano, o território nacional – e, naturalmente, a Madeira – e se assumam como verdadeiros actores desta recuperação, ao contribuírem para o sector e para a economia nacional”.