Orlando Fernandes mais “preparado” para decidir sobre taxa turística do Funchal

O deputado municipal independente na Câmara Municipal do Funchal (CMF) Orlando Fernandes deu continuidade, esta sexta-feira (6 de Março), às audições junto do sector do Turismo a propósito da taxa turística do Funchal, cujo regulamento se encontra em consulta publica até ao próximo dia 16 de Março de 2020.

Foi neste contexto que reuniu hoje com o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), Ricardo Nascimento, no sentido de obter “válidos contributos” para a apresentação do dito regulamento, na Assembleia Municipal do Funchal.

Este ciclo de reuniões termina na próxima segunda-feira, dia 9 de Março, pelas 15 horas, e Orlando Fernandes deixa a garantia: “Estou mais informado e melhor preparado para tomar uma decisão, a nível do meu voto, sempre colocando o interesse dos funchalenses acima de qualquer outra vontade”.