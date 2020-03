Oração do Bispo na igreja do Monte será transmitida pelo Facebook

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, irá rezar o terço em comunhão com o Papa Francisco e com os bispos de Portugal a pedir protecção para todas as famílias.

A oração acontece hoje, a partir das 21 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Monte e será transmitida em directo pelo Facebook da paróquia do Monte.

A oração visa consagrar “a Diocese do Funchal e a Nossa Senhora do Monte para que Ela com a sua proteção rogue por nós a Deus e nos proteja e livre de todo o mal”, assinala o Gabinete de Informação do Paço Episcopal.