Operador turístico DER Touristik reinicia operação na Madeira a 2 de Julho

O operador turístico alemão DER Touristik divulgou, ontem, dia 4 de Junho, as datas para a retoma da sua actividade em vários países e regiões. Na Madeira, a empresa hoteleira reinicia operação na Madeira a 2 de Julho.

“O preparativos para as férias de verão 2020 estão em pleno andamento no DER Touristik. Assim que as novas informações diferenciadas de viagem do Ministério Federal das Relações Exteriores permitirem, são oferecidos passeios aos respectivos países”, diz a empresa de viagens citada pelo Touristik Aktuell.

No continente a DER Touristik reinicia a operação já a 15 de Junho.

Recorde-se que a Madeira integra lista dos destinos mais seguros para visitar na Europa em 2020 da ‘European Best Destinations’.