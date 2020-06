Obras da ARM levam ao encerramento da Rua da Marginal do Caniçal

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM)acaba de emitir um comunicado onde informa que, no decorrer das obras para a melhoria das redes de abastecimento e de drenagem, procedeu ao encerramento viário da Rua da Marginal da freguesia do Caniçal, por forma a garantir a segurança na via pública.

“O encerramento da via pública à circulação automóvel foi devidamente articulado com as entidades competentes, nomeadamente a PSP - Polícia de Segurança Pública e a Proteção Civil Municipal”, refere.

“A ARM irá envidar todos os esforços para a célere reabertura da referida rua e apela à compreensão de todos, sobretudo da população da freguesia do Caniçal”, garante.​