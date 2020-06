Novo caso positivo na Madeira é de uma mulher residente no Funchal

Está confirmado o 92.º caso positivo detectado na Madeira. Trata-se de uma mulher com idade compreendida entre os 30 e os 39 anos, tendo residência oficial no concelho do Funchal, e que se encontrava em Lisboa desde Fevereiro. Chegou ontem à Região, num voo operado pela TAP Portugal, tendo aterrado no Aeroporto às 9h18, e é o terceiro caso de infecção activo na Madeira.

Este é por isso o 43.º caso importado, desta feita da Região de Lisboa e Vale do Tejo. A doente permanece em confinamento em hoteleira dedicada e a investigação epidemiológica do caso está em curso, algo que já havia sido anunciado ontem, mesmo sem a conclusão do teste, avançou o IASaúde.

Em termos de balanço geral, são assim 92 os casos de covid-19 confirmados e contabilizados até à data na Região, dos quais 89 são casos recuperados. Os três casos activos permanecem em unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares. Feitas as contas, até ao dia 20 de Junho foram contabilizadas 1.546 notificações de casos suspeitos, das quais 1.454 não se confirmaram. No total, são 1.079 as pessoas que estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, 497 pessoas em vigilância activa e 582 em autovigilância.