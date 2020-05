Nova versão do ‘Covid Safe Tourism’ em auscultação

A nova versão ‘Covid Safe Tourism’, plano que revelamos em primeira mão no DIÁRIO a 22 de Abril último e onde estão reunidas todas as recomendações destinadas às actividades turísticas em tempo de pandemia na Madeira, está desde ontem acessível ao sector, de modo a que este possa de novo pronunciar-se sobre os passos a dar no período de retoma.

O documento com 34 páginas não tem carácter definitivo e está em constante actualização, assegura o secretário regional de Turismo e Cultura que tem ouvido o sector que tutela com o propósito de encontrar soluções para a necessária retoma. Daí que Eduardo Jesus o coloque de novo em “auscultação pública” de modo a ser melhorado e a evoluir, mas também para que o sector tome consciência do grau de envolvimento e de exigência que as medidas trazem.

Eduardo Jesus entende que mais nenhum destino se organizou desta forma integrada e porque é “importante estar preparado para o momento do arranque”, partilhou o documento que mantém tudo em aberto. Um plano que “está sujeito a uma evolução que vai depender da dimensão científica e tecnológica”, refere.

O ‘Covid Safe Tourism’ que pode ler em anexo contém um conjunto de recomendações, mas no que concerne a aviões e a aeroportos,áreas não tuteladas pela Região, o Turismo “apenas aponta possibilidades”, reservando às autoridades do sector as decisões essenciais. Entre estas, a Região não abdica de um princípio, o controlo dos passageiros na origem.