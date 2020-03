Necessidade de reconfirmar resultados positivos explicam disparidade de números entre IASAÚDE e DGS

Numa conferência de imprensa realizada há pouco em Lisboa, Graça Freitas, directora-geral da Saúde, explicou o facto de no boletim epidemiológico mais recente relativo à Covid-19 em Portugal surgir apenas um caso confirmado da doença na Madeira, quando, na tarde de ontem, o IASAÚDE já referia seis casos positivos. Segundo Graça Freitas esta disparidade de dados é justificada com o facto das análises com resultados positivos realizadas na Madeira, terem de ser reconfirmadas no laboratório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) antes de poderem dar entrada no sistema.

A responsável confirmou que esta manhã existiam dois casos completamente confirmados de Covid-19 na Madeira, sendo que “um que pode ter entrado no sistema depois da meia-noite e como sabem fechamos o boletim à meia-noite para acertar os dias”.

A directora-geral da Saúde acrescentou ainda que os restantes quatro casos deram positivo no laboratório do SESARAM e carecem de ser testados novamente pelo laboratório do INSA “para termos a certeza”. “Portanto, há aqui quatro casos que estão a aguardar o segundo teste que é feito pelo Instituto Ricardo Jorge. No total darão então os seis casos de que falam”, explicou.

Graça Freitas disse ainda que o procedimento que ainda está em vigor, aquele que implica a realização da segunda prova para reconfirmação da positividade da infecção, deixará de existir. “É só para os primeiros casos, para termos a certeza que os laboratórios estão afinados e a fazer bem o diagnóstico. É uma medida de segurança”, salientou ainda a responsável.

Recorde-se que, de acordo com o mais recente boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), emitido ao final desta manhã e com dados até às 24 horas de ontem, Portugal regista 6 vítimas mortais do novo coronavírus e 1020 casos confirmados de Covid. Segundo a DGS, há duas vítimas mortais na região Centro, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região norte e outra na região do Algarve. Os dados do boletim indicam que há mais 235 casos confirmados de Covid-19 do que ontem.