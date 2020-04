Conforme publicado no JORAM, a 14 de Março, encontra-se limitada a venda de bilhetes para a ligação marítima ao Porto Santo. O Governo Regional reduziu a oferta de deslocações à ilha dourada, impondo a realização de apenas três viagens do Lobo Marinho por semana, indo assim também de encontro à vontade expressa pela autarquia local.

As três viagens semanais terão lugar às segundas, quintas e sábados. Esta decisão do Governo Regional entra em vigor no dia 2 de Abril