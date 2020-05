Naval AquaGym abre portas amanhã com aulas no exterior

O ginásio do Clube Naval do Funchal, localizado no Complexo Desportivo da Nazaré, abre as portas esta terça-feira, 12 de Maio, depois de ter sido adaptado para garantir com o cumprimento das normas de segurança estabelecidas pelo Governo Regional da Madeira e pela Direcção Regional de Saúde.

André Cunha, director do Naval Aquagym, apresentou em vídeo a reabertura do espaço que vai tirar partido da dimensão deste complexo, composto por 4 pisos, um dois quais relativos à área de musculação, com uma lateral com total abertura para o exterior.

Outra grande mais valia é a zona de treino exterior com uma área de 900 m2 onde serão dadas as aulas de grupo. Para estas aulas, os sócios só têm que fazer uma prévia marcação para garantir o número de segurança estabelecido.