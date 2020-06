Nadadores salvadores da Frente MarFunchal receberam formação em Suporte Básico de Vida

Os novos nadadores salvadores das praias do Município do Funchal, que integram as equipas de socorro para a época balnear 2020, receberam, esta semana, novas competências para a realização de manobras de Suporte Básico de Vida com a utilização de um Desfibrilhador Automático Externo.

O curso foi ministrado e certificado pela Madeira Emergência – Associação para a Promoção da Emergência Médica.

“Estamos constantemente a formar e a treinar as nossas equipas de socorristas para que sejam capazes de agir eficazmente em todas as situações de emergência, e neste caso específico, temos quatro novos elementos capacitados e certificados para darem resposta em situações de paragem cardiorrespiratória, através da utilização de um desfibrilhador automático externo”, explicou a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tutela a Frente MarFunchal.

“O nosso foco é continuar a garantir o bem-estar e a segurança dos utentes das nossas praias e complexos balneares, sabemos que neste contexto o tempo é importante, e com este conjunto de recursos podemos fazer toda a diferença, pois estamos preparados para responder de forma rápida e eficaz, assumindo o compromisso de salvar vidas”, sublinhou a vereadora.

Os nadadores salvadores receberam também formação sobre a higienização das mãos e a correta utilização dos equipamentos de protecção individual, e discutiram, igualmente, segundo as novas orientações do Conselho Europeu de Ressuscitação, as alterações na abordagem à vítima em contexto de pandemia Covid-19.

Estas normas visam contextualizar a abordagem dos nadadores salvadores da Frente MarFunchal nas circunstâncias actuais, dando foco à segurança dos operacionais e salvaguardando a todo o momento uma correta e atempada resposta à vítima