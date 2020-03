Museus da DRC fecham já a partir de hoje

Os museus da Madeira sob a tutela da Direcção Regional da Cultura/Governo Regional fecham já hoje ao público. O encerramento inclui ainda os centros culturais que deixam de estar de porta abertas. O fecho é por tempo indeterminado e está relacionado com as medidas de contenção do coronavírus na Madeira.

Serão assim encerrados o Museu Quinta das Cruzes, o Centro Cívico e Cultural de Santa Clara - Universo de Memórias João Carlos Abreu, a Casa-Museu Frederico de Freitas, o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, o Museu Etnográfico da Madeira, o MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o Solar de São Cristóvão, o Solar do Aposento, o Forte do Pico e o Forte de São Tiago.