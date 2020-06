Museu de Fotografia presta homenagem a Bernard Harvey Foster

O secretário Regional de Turismo e Cultura presidiu esta tarde, à iniciativa do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, constituída pela peça em destaque, a máquina fotográfica Special 3A Kodak, doada em 2015 pelos herdeiros Bernard Foster, bem como a exposição de fotografias tiradas pela referida máquina fotográfica.

A máquina fotográfica Special 3A Kodak, utilizava o rolo de película de 122mm, e vem acompanhada de estojo e do livro de instruções. Na sala estão também em exposição, 12 fotografias que terão sido produzidas por esta máquina fotográfica, pois da colecção de fotografias dedicadas à estada de Bernard Harvey Foster na Madeira são as únicas em película e com o formato utilizado pela mesma.

Outra prova é o facto de nalgumas destas imagens aparecer o fotógrafo profissional com a sua máquina (VIC/5199) e noutra aparecer Vicente Gomes da Silva, Júnior à janela do ‘Atelier Vicentes’, na Rua da Carreira (VIC/5212).

O Museu de Fotografia iniciou também, a rubrica ‘Momentos da nossa Cultura’, com 12 fotografias em pack e que presta homenagem a Bernard Harvey Foster, que inaugurou a circulação automóvel na Madeira, em 1904. O pack de fotografias pode ser adquirido na loja do Museu.

A exposição de fotografias, bem como a peça em destaque, podem ser visitadas até final de Julho 2020.