Museu A Cidade do Açúcar promove oficina de modelagem de figuras tradicionais

O Museu A Cidade do Açúcar convida as famílias a participar na oficina intitulada ‘Modelagem de figuras de inspiração Tradicional’, a cargo da Artista Plástica Cristiana de Sousa.

A iniciativa marcada para as 17 horas da próxima terça-feira, 5 de Maio, através da plataforma Zoom, inclui as bonecas de massa ou figuras de maçapão, uma tradição centenária do arquipélago da Madeira que são encontradas, por norma, nos arraiais e romarias, sendo utilizadas mais como enfeite do que como alimento.

A participação está limitada a 10 pessoas, sendo necessário uma pré-inscrição para o email: [email protected]

Para este workshop será necessário alguns materiais como uma mesa estável, lisa e limpa, um pedaço de cartão ou cartolina tamanho A4, uma tesoura (de preferência de bico), dois marcadores - 1 pequeno e 1 grande, um pano ou guardanapo e uma taça pequena com água, dependendo do material que será utilizado.

Será ainda necessário um destes materiais para a modelagem: plasticina, massa biscuit, gesso ou barro.