Mulheres Socialistas da Madeira promovem ‘Jornadas de Março’

As Mulheres Socialistas da Madeira promovem, amanhã, dia 7 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, as ‘Jornadas de Março’, uma iniciativa que visa assinalar o Dia Internacional das Mulheres.

O evento, que decorrerá entre as 09h30 e as 17 horas, será composto por três painéis de debate subordinados aos temas: ‘Ambiente, Sustentabilidade e Saúde Pública’, ‘Economia e Turismo’ e ‘Política e Cidadania’.

De destacar ainda, entre as oradoras convidadas, a eurodeputada e ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques, a eurodeputada Sara Cerdas, a deputada ao Parlamento Regional Sílvia Silva, e a presidente da Câmara Municipal da Ponta do sol, Célia Pessegueiro.