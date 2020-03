Muitos alunos faltaram hoje às aulas na Região

Apesar da ordem para encerrar os estabelecimentos de ensino da Madeira e consequente suspensão das aulas só vigore nas próximas duas semanas, a partir de segunda-feira, dia 16, já hoje algumas escolas sentiram a falta ‘anormal’ de alunos.

Na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, um dos principais estabelecimentos de ensino do Funchal, “faltaram dois a três alunos por turma, em média, neste turno da manhã”, adiantou a presidente do conselho executivo, Fátima Teles.

Também notória foi a ausência de muitos alunos na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos. “Nota-se claramente na escola uma diminuição de alunos esta manhã”, constatou António Mendonça, responsável pelo estabelecimento de ensino. Não arriscou avançar com números por ser “difícil contabilizar”, mas reconhece que esta sexta-feira a principal diferença em relação aos restantes dias de aulas tem sido a menor afluência de estudantes e o facto de alguns pais e encarregados de educação terem previamente contactado a escola a avisar a razão da não ida do seu educando.

Na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniço, o presidente do conselho executivo, Armando Morgado, assegurou que na ‘sua’ escola estava “tudo dentro da normalidade”. Entretanto o DIÁRIO apurou que nesta escola algumas turmas registam hoje uma anormal ausência de alunos. Casos há de turma onde pelo menos uma ‘mão cheia’ de estudantes faltaram esta manhã.

Ainda no concelho de Santa Cruz, Daniel Quintal, responsável pela Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, considerou normal o dia de escola, embora tenha admitido que “pontualmente uma falta ou outra”, mas nada de significativo.

Também na Escola do Carmo, em Câmara de Lobos - Escola Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, esta está a ser uma sexta-feira “normal” de aulas. Antelmo Gonçalves, presidente do conselho executivo, disse não ter notado alteração naquela que é a regular adesão diária de alunos.

O mesmo acontece em Campanário, na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade. Fonte desta escola revelou, que pelo menos no período da manhã, a afluência tem sido a normal.