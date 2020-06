Movimento de passageiros nos aeroportos da RAM diminuiu 16,1% comparativamente a 2019

Os aeroportos da RAM registaram no 1.º trimestre de 2020 um movimento de aproximadamente 613,4 mil passageiros, -16,1% do que no trimestre homólogo, de acordo com os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Tanto o aeroporto do Porto Santo como o da Madeira contribuíram para esta quebra no movimento de passageiros, com variações homólogas negativas de 19,3% e 16,0%, respectivamente.

O transporte aéreo é uma actividade particularmente penalizada com a situação do COVID-19, verificando-se que no mês de Março o número de passageiros nos aeroportos da RAM quebrou para cerca de metade comparativamente ao mesmo mês do ano passado (-49,1% no aeroporto da Madeira e -71,8% no do Porto Santo).

No que diz respeito à carga aérea, observou-se nos aeroportos da RAM, nos primeiros três meses do ano, um acréscimo de 4,5%, que foi impulsionado por um aumento nas mercadorias carregadas (+27,6%), enquanto as mercadorias descarregadas diminuíram (-6,8%).