O Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) está a ministrar formação a militares da Marinha Portuguesa que irão apoiar as acções de vigilância das praias do Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, no âmbito da componente motorizada dos projectos ‘SeaWatch’ e ‘Praia Segura’.

Esta formação visa preparar estes militares em áreas técnicas como o Suporte Básico de Vida (SBV), oxigenoterapia e Desfibrilhação Automática Externa (DAE).

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, este ano, a formação teve uma incidência particular nas normas de protecção e segurança no contexto da Covid-19, como a utilização de Equipamento de Protecção Individual (EPI), procedimentos que estão em linha com as orientações da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e de outras entidades com responsabilidades em matéria de saúde pública.