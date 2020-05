O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o vereador João Pedro Vieira, que tutela os Mercados Municipais, reuniram ontem (dia 12 de Maio), com os comerciantes do Mercado dos Lavradores, com vista a auscultar as suas necessidades e abordar em conjunto as soluções que a autarquia visa implementar.

Esta foi “uma reunião importante para falarmos do presente e, especialmente, do futuro”, refere Miguel Silva Gouveia em nota de imprensa, salientando a preocupação da autarquia em “salvaguardar os interesses dos nossos comerciantes e o nosso Mercado”, que, recorda, “manteve-se aberto, acabando por assumir um papel fulcral em vários dos nossos programas de apoio social, como o Mercado em Casa ou o Funchal Cabaz Vital”.

“O que fiz questão de transmitir neste encontro é que, sejam quais forem os desafios que temos pela frente, continuaremos a trabalhar com empenho, de modo a encontrar as melhores soluções para os nossos comerciantes exercerem a sua actividade”, acrescenta o presidente, relembrando que, desde 2015, já foram investidos 400 mil euros nos Mercados Municipais.

“Vamos continuar a investir este ano na preservação e requalificação deste património classificado que é o Mercado dos Lavradores, de maneira a que tenhamos as melhores condições possíveis para quem compra e para quem vende, pelo que avança este Verão um investimento de 300 mil euros, cofinanciado pelo Turismo de Portugal, em redes de águas, esgotos, electricidade, frio, ventilação e bancas comerciais”, adiantou Miguel Silva Gouveia, referindo que “o projecto de execução para poder levar a obra a concurso público foi assinado esta semana.”

Foram, por fim, entregues ontem a todos os comerciantes do Mercado quatro viseiras por cada estabelecimento existente, sendo que a entrega de viseiras prosseguirá esta semana junto do restante comércio local.