Miguel Silva Gouveia envolve a comunidade educativa no sucesso dos programas Erasmus

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu hoje, nos Paços do Concelho do Funchal, os representantes do programa Europeu Erasmus +, que estão na Região para participar na quinta edição da ‘Erasmus+ Staff Traning Week’, que decorre de 24 a 28 de Fevereiro, e que visa debater as boas práticas relativas a estes programas de intercâmbio.

Miguel Silva Gouveia começou por congratular todos os intervenientes, e referiu que muitas vezes é discutida a necessidade de mais financiamento para projectos ou para a canalização de recursos atempada, mas o que tem sido constatado no programa Erasmus, é o envolvimento da comunidade educativa e o compromisso que assumem.

“Eu próprio fui um participante activo num destes programas, através de um dos meus filhos, e pude constatar que se não fosse o empenho, a vontade e o querer de todos, muito deste programa provavelmente ficaria vetado ao insucesso”, afirmou.

O presidente concluiu felicitando “todos os intervenientes neste processo, porque se não fosse a vontade dos dirigentes e responsáveis por estes projectos nas escolas, dos professores, e dos encarregados de educação, de proporcionar esta experiência aos alunos, por mais dinheiro que exista aplicado, este programa não teria o sucesso que tem vindo a conseguir alcançar ao longo dos anos, e que permitiu, inclusivamente, aumentar o seu nível de intervenção ao Ensino Secundário e ao 3º ciclo”.