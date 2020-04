Miguel Silva Gouveia convida Vicente Jorge Silva e João Marecos para falar sobre o 25 de Abril

O Presidente Miguel Silva Gouveia lançou, na semana passada, a iniciativa ‘Falar Funchal’, assumindo o objectivo de ultrapassar o distanciamento social provocado pela actual crise de saúde pública e manter a proximidade com os munícipes do concelho. Todas as sextas-feiras, o autarca estará, assim, em directo no Facebook da CMF, entre as 12 e as 13 horas, para conversar com convidados reconhecidos pela sua carreira e mérito, em conversas que serão abertas ao público, permitindo que sejam colocadas questões a todos os presentes. Isso volta a acontecer esta sexta-feira, dia 24 de Abril, tendo como tema a ‘Revolução dos Cravos’.

Na semana passada a convidada foi a Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira.

“Esta semana, conforme já tinha sido anunciado, o tema será o 25 de Abril, e contarei desta vez com dois convidados, de duas gerações e áreas distintas, a quem agradeço por terem aceite o meu convite. São eles Vicente Jorge Silva, histórico jornalista madeirense e cofundador do Público, e João Marecos, cocriador da popular página de Facebook ‘Os truques da imprensa portuguesa’. Nesta oportunidade, abordaremos a liberdade de imprensa e a importância do jornalismo para a Democracia, seguindo o percurso que o país e a Região fizeram nestes últimos 46 anos”, revelou o autarca.