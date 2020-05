Miguel Silva Gouveia convida Catarina Gonçalves e António Fontes para falar sobre reabertura das praias

O Presidente Miguel Silva Gouveia prossegue esta sexta-feira com a iniciativa semanal ‘Falar Funchal’, com o objectivo de manter proximidade com os munícipes durante a actual crise de saúde pública, por via de conversas em directo com convidados reconhecidos pela sua carreira e mérito, sobre diversos temas de interesse público.

Esta semana, os convidados serão Catarina Gonçalves, coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, e António Fontes, presidente do Clube Naval do Funchal. A conversa acontece em directo no facebook da Câmara Municipal do Funchal, entre as 12 horas e as 13 horas, num formato aberto a questões do público, e que terá como tema a reabertura das praias e complexos balneares na Região, que decorrerá esta sexta-feira, 15 de Maio.

“Ao longo do último mês, este tem demonstrado ser um formato que interessa aos cidadãos, pelo que continuamos a apostar nele como um canal de partilha com os nossos munícipes, para conversar sobre temas de indiscutível interesse público e com excelentes convidados, do panorama regional e nacional”, afirmou o presidente da CMF.

Miguel Silva Gouveia acrescenta: “Amanhã, vamos assim abordar aquele que é o tema que marca a semana, ou seja, a aguardada reabertura das praias e complexos balneares no Funchal, procurando, desde logo, fazê-lo de uma forma pedagógica, sensibilizando os cidadãos sobre aquelas que serão as suas responsabilidades, elucidando sobre as exigências sanitárias das autoridades competentes e procurando perceber como é que todos nós, cidadãos e entidades públicas e privadas, nos teremos de adaptar a esta nova realidade que vivemos, quais os principais desafios e como debelá-los.”

“Sabemos que este é um tema que interessa muito à população, pelo que queremos que as pessoas nos façam perguntas em directo, que esclareçam as suas dúvidas e os receios, mas acima de tudo que estas conversas continuem a ser uma forma de olhar em frente e falar do Funchal e do futuro com confiança naquilo que podemos fazer pela nossa vivência e bem-estar comum”, disse ainda o autarca.