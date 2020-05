O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e o Vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro dos Recursos Humanos, reuniram-se nos Paços do Concelho, com Ricardo Freitas e Leonilde Cassiano, representantes da União Geral dos Trabalhadores (UGT), para abordar as dificuldades que a actual crise pandémica está a criar ao mercado de trabalho.

No final do encontro, Miguel Silva Gouveia explicou que vai manter a política de proximidade e de auscultação de todos os parceiros sociais, tendo reunido, desta vez, com a UGT, no sentido de “perceber que estratégias sindicais têm sido postas em prática, no sentido de apoiar os trabalhadores perante este cenário de dificuldade”, procurando ainda “aferir as melhores formas de a Autarquia prestar apoio social aos trabalhadores que estão a ser afectados pela crise”, sendo que algumas das iniciativas colocadas em prática “estão a ser eficazes e vão ao encontro disso mesmo”, adiantou o presidente da CMF.

O autarca aproveitou este encontro para apresentar as medidas que a Câmara Municipal do Funchal tem implementado no sentido de proteger os seus colaboradores, reajustando horários, distribuindo equipamentos de protecção individual e colectiva, e garantido as demais condições de trabalho determinantes para o desempenho das suas funções, afirmando que os serviços essenciais ao funcionamento da cidade “continuam a ser desempenhados com todas as condições de segurança necessárias, o que é fundamental para todos”.