Miguel Albuquerque na cerimónia dos Prémios do PRODERAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside amanhã, 6 de Março, pelas 10h30, à cerimónia de pagamentos dos Prémios do PRODERAM, num evento a ter lugar no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, edifício Golden Gate.

Desta feita, serão pagos prémios referentes a 109 novas candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020, totalizando um investimento de 766.313,94 euros, para um investimento elegível de 668.506,83 euros.

Segundo nota do gabinete da presidência do Governo Regional, o valor total de apoio ascende a 515.835,08 euros (438.459,82 euros de comparticipação FEADER e 77.375,26 euros de apoio do Orçamento do Governo Regional).

99 das candidaturas foram no âmbito do apoio a investimentos de pequena dimensão em explorações agrícolas. Totalizam um investimento elegível de 610.688,11 euros, sendo apoiadas em 458.016,36 euros (389.313,91 euros de comparticipação FEADER).

Há ainda a acrescentar duas candidaturas à ajuda ao arranque da actividade para os jovens agricultores apoiadas em 50.000 euros (42.500,00 euros de comparticipação FEADER).

Por fim, foram ainda aprovadas oito candidaturas no âmbito do apoio a investimentos de pequena dimensão em explorações agrícolas, no valor de 7.818,72 euros (6.645,91 euros de comparticipação FEADER).