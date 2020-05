Mercados do Funchal integram plataforma nacional ‘Alimente quem o Alimenta’

Por iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), os Mercados Municipais dos Lavradores e da Penteada passam a integrar a plataforma nacional ‘Alimente quem o Alimenta’, uma iniciativa do Ministério da Agricultura, com vista ao incentivo do consumo de produtos locais e à promoção dos mercados de proximidade.

“A par das muitas iniciativas que o Município do Funchal tem vindo a levar a cabo nos últimos dois meses, de modo a incentivar o consumo no comércio local, a adesão a esta campanha nacional pretende, desde logo, potenciar os comerciantes dos nossos mercados, mas também valorizar todos os produtores regionais, estabelecendo uma ligação digital com os consumidores. Ao mesmo tempo, projectamos a nível nacional a excelência do que se produz na nossa terra”, explica o vereador João Pedro Vieira, que tutela os mercados municipais.

Além do registo dos espaços, a plataforma, disponível em alimentequemoalimenta.pt, visa o registo dos produtores e comerciantes, de forma a divulgar os seus produtos com fins de comercialização, proporcionando aos consumidores uma pesquisa pelos produtores mais próximos e o respectivo contacto para encomenda e compra.

“O projecto já conta, a nível nacional, com mais de 900 produtores e cerca de 40 espaços de comércio de proximidade, onde estão incluídos os nossos mercados dos Lavradores e da Pentead”, refere João Pedro Vieira, apelando aos produtores e comerciantes locais “para que se registem na plataforma, de modo a fazermos crescer esta grande rede de entreajuda e de partilha do que é local e de qualidade”.

Para esclarecer quaisquer dúvidas, a autarquia disponibiliza os contactos 218 442 200 e [email protected]