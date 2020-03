Mercado de Usados começa esta quarta-feira no Madeira Tecnopólo

O Mercado de Usados começa já esta quarta-feira, no Madeira Tecnopólo. O evento, que decorre até ao dia 8 de Março, entre as 10 horas e as 22h30, contará com a participação de nove concessionários automóveis e multimarcas.

Este ano, esta edição do Mercado de Usados, que terá em exposição cerca de uma centena e meia de viaturas, conta mais uma vez com a parceria da Cofidis que irá marcar presença neste evento, com o intuito de apoiar as empresas, cujos clientes recorrerem ao crédito para a aquisição da viatura.

Durante a visita ao Mercado de Usados há a possibilidade de ser feito um test drive e de obter um financiamento na hora.

Todas as viaturas em exposição têm dois anos de garantia.

A entrada no recinto é livre e os visitantes contam com o estacionamento da meia lua.

O evento foi apresentado, esta manhã, na Acif.