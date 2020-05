Médicos querem director clínico do Serviço de Saúde da Madeira só por eleição

Após a recente crise em torno da direcção clínica do SESARAM, a Ordem dos Médicos vem criticar o Governo Regional por manter a forma de nomeação e pretende que o cargo seja ocupado por alguém eleito pelos clínicos. A posição oficial consta de um parecer enviado à ALM no âmbito de uma alteração aos Estatutos do SESARAM que o Executivo está a promover. Este é o assunto, ligado à área da Saúde, que faz manchete este domingo na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto de capa mostra um dos rostos de mais um drama social e económico causado pela pandemia da covid-19, que até agora não era público: “Feirantes aflitos” - Face ao cancelamento dos arraiais, feiras e festas, vendedores ambulantes exigem oportunidades para trabalhar. Alguns já tiveram de vender as ‘roulottes’.

Ainda em termos económicos saiba que o Governo Regional prepara o alargamento da ‘noite’ madeirense, que já está a sofrer mutações em termos de formato. Revelamos-lhe também que o novo coronavírus afectou igualmente quem tem investimentos nas florestas.

No topo da capa, com foto, surge uma chamada para a área de Turismo: “Hotelaria desespera por linha prometida há um mês”.

“Disparou consumo de água” é outro dos destaques da primeira página. Saiba que a população confinada em casa, em Março e Abril, consumiu a sua água e a dos turistas que não chegaram. A empresa pública ARM apela à moderação para que não falte no Verão.

Na área da Educação contamos-lhe que há menos alunos inscritos nos exames nacionais. As regras excepcionais no acesso ao ensino superior justificam quebra nas inscrições. Paralelamente, a data e as regras para a reabertura das creches não reúnem consenso.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa deste domingo, também em formato e-paper.

Aproveite também para ler ou reler os números do DIÁRIO do Coronavírus aqui. O vespertino de sucesso, totalmente gratuito para o leitor, regressa na segunda-feira com uma nova edição, depois das 19 horas.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha um bom dia e siga o nosso conselho: fique em segurança e boas leituras com o seu DIÁRIO.