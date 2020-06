Mediação Familiar do Funchal lança inquérito sobre confinamento

O Instituto Português de Mediação Familiar do Funchal está a liderar um estudo, no todo nacional, que envolve vários organismos sobre as famílias em confinamento. Um dos objectivos é perceber como é que as famílias portuguesas enfrentaram os conflitos e, para tal, o Instituto criou o questionário online ‘Famílias & Confinamento Social’ e que é aberto a toda à população, à excepção dos menores de 18 anos.



A Direcção-Geral da Política de Justiça (DJPC), que colabora na divulgação desta investigação, pede à população que preencha o inquérito e também que o partilhe com os seus contactos, “por forma a que se obtenham elevados níveis de participação, tão relevantes do ponto de vista da amostra pretendida”.

A colheita de dados já está a decorrer e prolonga-se até ao dia 30 de Junho de 2020.

“Famílias em confinamento social é um estudo espoletado pelo interesse e contributo de diferentes intervenientes, nomeadamente, mediadores familiares, enfermeiros de família, psicólogos, assistentes sociais e juristas, ligados ao trabalho com as famílias, que tem como finalidade caracterizar o estado das famílias durante esta pandemia mundial da COVID-19.

O estudo pretende conhecer e analisar a dinâmica familiar durante o período de confinamento social e os seus resultados têm por finalidade repensar as medidas para a prevenção e promoção da saúde da família, face a futuras situações de pandemia ou de crise” escreve em comunicado M. Luísa Santos do Instituto Português de Mediação Familiar.

A mediadora familiar acrescenta que o preenchimento do questionário tem uma duração média de 15 a 20 minutos e pode ser efectuado por todos os elementos da família com idade superior a 18 anos.

O grupo de trabalho compromete-se a divulgar os resultados globais do estudo em Setembro de 2020, num seminário organizado para o efeito.

Qualquer questão pode ser enviada para o e-mail [email protected] e dirigida a M Luísa Santos.