Máscaras do Governo Regional já chegaram ao Porto Santo

As máscaras de protecção individual prometidas pelo Governo Regional chegaram ontem ao Porto Santo e serão distribuídas pela população ao longo desta sexta-feira (dia 24 de Abril). A revelação foi feita por Roberto Silva em declarações à Rádio Praia.

“As máscaras já estão no Porto Santo. Chegaram ontem, tal como estava previsto. Portanto, em relação ao Porto Santo não há qualquer atraso”, afirmou o adjunto da vice-presidência na Ilha Dourada, adiantando que “em articulação com os CTT, essa entrega será feita durante o dia de hoje em todas as casas do Porto Santo”.

A situação, vinca, decorre “de acordo com o cronograma que foi definido pelo Governo” e “prevê-se que até ao fim do dia, sem falta, as pessoas tenham nas suas casas as máscaras por forma a que a partir de amanhã possam já utilizá-las”.

Ontem, ao final da tarde, na conferência de imprensa do IASAÚDE sobre a actualização dos dados da covid-19 na Região, Pedro Ramos garantiu que “40 mil máscaras” já tinham sido entregues à população, referindo que a prioridade foi no concelho de Câmara de Lobos, devido à situação actual.

Recorde-se que o Governo Regional comprometeu-se a distribuir perto de 250 mil máscaras, com entrega de duas unidades por domicílio. Um medida que deverá abranger cerca de 200 mil pessoas.